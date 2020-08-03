В центре Ниццы вводят обязательное ношение медицинских масок

В центральных районах Ниццы вводится режим обязательного ношения медицинских масок на фоне роста числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции, заявил мэр города Кристиан Эстрози.

«Мы наблюдаем рост случаев заболевания коронавирусом во Франции и во всём мире. Крайне важно, чтобы все неукоснительно выполняли барьерные меры: носили маски, соблюдали социальную дистанцию и регулярно мыли руки», — цитирует его 20minutes.

Штраф за отсутствие маски на улице составит €35. При этом от данного требования освобождаются дети до 11 лет.

Указ будет действовать с 10:00 (11:00 мск) до 01:00 (02:00 мск) до 7 августа, но может быть продлён при необходимости.

Соблюдение режима будут контролировать специальные патрули.

В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса в страну.