При взрыве в Бейруте пострадали более двух тысяч человек
- Reuters
Как пишет РИА Новости, эта цифра не окончательная.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с ядерными ударами в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.