При взрыве в Бейруте пострадали более двух тысяч человек

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При взрыве в Бейруте пострадали по меньшей мере 2,2 тыс. человек, сообщили в ливанском Красном Кресте.
При взрыве в Бейруте пострадали более двух тысяч человек
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, эта цифра не окончательная.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с ядерными ударами в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.

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