Турция предложила помощь Ливану после взрыва в Бейруте

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Турция готова помочь Ливану в ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Турция предложила помощь Ливану после взрыва в Бейруте
  • © Reuters

«Мы выражаем соболезнования тем, кто погиб в результате мощного взрыва в Бейруте, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он в Twitter.

По его словам, Турция готова оказать помощь.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта города.

По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с ядерными ударами в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.

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