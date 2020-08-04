В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

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RT
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Командования глобального удара ВВС США.
В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
  • Reuters

Отмечается, что запуск был произведён из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Согласно данным командования, три учебные головные части ракеты преодолели расстояние около 6,75 тыс. км и поразили цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

В пресс-службе указывают, что ежегодно осуществляется до четырёх таких пусков для проверки боеготовности ракет.

Ранее сообщалось, что США ищут подрядчиков для производства и доставки ракет SM-3 Block IIA.

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