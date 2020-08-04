В Совфеде оценили объяснение Пентагоном разработки ядерных крылатых ракет

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение на сайте Пентагона о том, что разработка и развёртывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России.
В Совфеде оценили объяснение Пентагоном разработки ядерных крылатых ракет
  • РИА Новости

«Это ложь, конечно. На самом деле это не сдерживание России, это перевооружение США... Хотя вроде бы все понимают, что в случае ядерной войны победителей не будет, пострадают все. Такая грубая, примитивная ложь стала нормой в американской политике. К сожалению, в русле этой лжи идут очень многие страны, которые понимают, что американцы беспардонно врут, но тем не менее согласуют свою внутреннюю политику с политикой США», — отметил Цеков.

При этом сенатор добавил, что ситуация сейчас постепенно меняется и многие страны становятся более самостоятельными.

Парламентарий выразил надежду, что это сможет повлиять на США.  

Ранее в Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых ракет морского базирования сдерживанием России.

 

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