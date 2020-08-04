В Сербии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что общее число больных с начала пандемии достигло 26 738.
За 24 часа в Сербии от COVID-19 скончались семь пациентов, за всё время пандемии жертвами коронавируса стали 605 человек.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.