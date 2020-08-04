Число случаев коронавируса в Нидерландах почти достигло 56 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах достигло 55 955.

Как сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения, за неделю в стране было выявлено 2588 пациентов с COVID-19.

За всё время в королевстве из-за коронавируса скончались 6150 заболевших.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией COVID-19.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.