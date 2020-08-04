Число случаев коронавируса в Нидерландах почти достигло 56 тысяч

Короткая ссылка
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах достигло 55 955.
Число случаев коронавируса в Нидерландах почти достигло 56 тысяч
  • Reuters

Как сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения, за неделю в стране было выявлено 2588 пациентов с COVID-19.

За всё время в королевстве из-за коронавируса скончались 6150 заболевших.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией COVID-19.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить