Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе

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По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
  • globallookpress.com

«Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, на месте были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы», — говорится в заявлении на сайте пожарного департамента города.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий — в тяжёлом.

Ещё один человек получил травмы, когда пытался покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Остин (штат Техас) в результате стрельбы во время акции протеста погиб один человек.

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