Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
- globallookpress.com
«Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, на месте были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы», — говорится в заявлении на сайте пожарного департамента города.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий — в тяжёлом.
Ещё один человек получил травмы, когда пытался покинуть место происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском городе Остин (штат Техас) в результате стрельбы во время акции протеста погиб один человек.