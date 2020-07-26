В Техасе во время акции протеста застрелили мужчину

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В американском городе Остин (штат Техас) в результате стрельбы во время акции протеста погиб один человек, сообщила старший сотрудник полиции города Катрина Рэтклифф.
В Техасе во время акции протеста застрелили мужчину
  • Reuters

Инцидент произошёл в субботу, 25 июля, вечером.

«Один взрослый мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть», — цитирует её РИА Новости.

Подозреваемый стрелял из автомобиля, он задержан.

Как стало известно ранее, в ходе беспорядков в американском Сиэтле задержали 45 человек.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.

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