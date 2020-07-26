В Техасе во время акции протеста застрелили мужчину
- Reuters
Инцидент произошёл в субботу, 25 июля, вечером.
«Один взрослый мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть», — цитирует её РИА Новости.
Подозреваемый стрелял из автомобиля, он задержан.
Как стало известно ранее, в ходе беспорядков в американском Сиэтле задержали 45 человек.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.