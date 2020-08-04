В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 4 718 249.
Количество летальных исходов превышает 155 тыс.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.