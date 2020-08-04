Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 443 тысячи

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4767 и достигло 443 813.
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 443 тысячи
  • © REUTERS/Carlos Jasso

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Мексике достигло 48 012.

Ранее стало известно, что число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 2,75 млн.

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