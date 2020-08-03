Учёные оценили шансы заболевания коронавирусом в поезде

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Учёные из Китая и Университета Саутгемптона провели исследование, в ходе которого выяснили, насколько высока вероятность инфицирования коронавирусом во время поездки в поезде.
Учёные оценили шансы заболевания коронавирусом в поезде
  • © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Об этом говорится в статье журнала Clinical Infectious Diseases.

В рамках исследования были изучены данные о 2334 пассажирах с симптомами коронавируса, которые путешествовали на скоростных поездах в Китае. По данным учёных, эти люди суммарно контактировали с другими пассажирами более 72 тыс. раз. 

Как определили специалисты, сидящие рядом с больным коронавирусом могут заразиться с вероятностью 3,5%, а те, кто находятся с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5%.

При этом тот, кто сядет на место вышедшего из вагона пассажира с СOVID-19, может впоследствии заболеть с вероятностью 0,075%, считают учёные.

Также специалисты полагают, что соблюдение дистанции снижает риск заболевания коронавирусом.

Ранее учёные Калифорнийского университета рассказали о чрезмерной реакции иммунитета на коронавирус.

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