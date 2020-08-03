В Мали совершил жёсткую посадку самолёт ООН с россиянами на борту

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Посольство России сообщило, что в Мали совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с россиянами на борту.
В Мали совершил жёсткую посадку самолёт ООН с россиянами на борту
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что погибших в результате происшествия нет.

«По предварительной информации, на борту находились семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет», — сказал представитель дипмиссии.

В посольстве добавили, что один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги.

Ранее легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом.

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