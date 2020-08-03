В Мали совершил жёсткую посадку самолёт ООН с россиянами на борту
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что погибших в результате происшествия нет.
«По предварительной информации, на борту находились семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет», — сказал представитель дипмиссии.
В посольстве добавили, что один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги.
Ранее легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом.