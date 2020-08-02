Под Калининградом легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

Легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом, погибших нет, сообщили в МЧС.

«Сообщение о происшествии поступило в 15:15 (16:15 мск). Легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово. На борту находились три человека. Погибших и пострадавших нет, самолёт они покинули самостоятельно», — цитирует ведомство РИА Новости.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на Аляске столкнулись в воздухе два небольших самолёта около аэропорта города Солдотна. Погибли семь человек.