Под Калининградом легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

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Легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом, погибших нет, сообщили в МЧС.
Под Калининградом легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку
  • РИА Новости

«Сообщение о происшествии поступило в 15:15 (16:15 мск). Легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово. На борту находились три человека. Погибших и пострадавших нет, самолёт они покинули самостоятельно», — цитирует ведомство РИА Новости.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на Аляске столкнулись в воздухе два небольших самолёта около аэропорта города Солдотна. Погибли семь человек.

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