Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию
- Reuters
Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на письмо, распространённое королевским двором.
«Сообщаю тебе о своём обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — заявил он.
По информации издания, решение Хуана Карлоса последовало на фоне расследования, проводимого прокуратурой Испании и Швейцарии, касательно предполагаемых зарубежных счетов монарха. При этом его адвокат опубликовал заявление, в котором заверил, что его клиент, несмотря на отъезд, доступен для любых процессуальных действий прокуратуры.
В августе 2019 года Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце.