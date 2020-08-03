Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию

Отрёкшийся от испанского престола Хуан Карлос передал своему сыну, королю Испании Филиппу VI, письмо, в котором заявил, что принял решение покинуть страну.

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на письмо, распространённое королевским двором.

«Сообщаю тебе о своём обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — заявил он.

По информации издания, решение Хуана Карлоса последовало на фоне расследования, проводимого прокуратурой Испании и Швейцарии, касательно предполагаемых зарубежных счетов монарха. При этом его адвокат опубликовал заявление, в котором заверил, что его клиент, несмотря на отъезд, доступен для любых процессуальных действий прокуратуры.

В августе 2019 года Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце.