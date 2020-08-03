Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию

Короткая ссылка
Отрёкшийся от испанского престола Хуан Карлос передал своему сыну, королю Испании Филиппу VI, письмо, в котором заявил, что принял решение покинуть страну.
Хуан Карлос объявил о решении покинуть Испанию
  • Reuters

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на письмо, распространённое королевским двором.

«Сообщаю тебе о своём обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — заявил он.

По информации издания, решение Хуана Карлоса последовало на фоне расследования, проводимого прокуратурой Испании и Швейцарии, касательно предполагаемых зарубежных счетов монарха. При этом его адвокат опубликовал заявление, в котором заверил, что его клиент, несмотря на отъезд, доступен для любых процессуальных действий прокуратуры.

В августе 2019 года Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить