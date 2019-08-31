Короля Испании выписали из больницы после операции на сердце

Короля Испании Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце. Об этом информирует ABC.

РИА Новости

Отмечается, что он перенёс троекратное коронарное шунтирование в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон. По словам врачей, состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное. В настоящий момент действующим королём Испании и главой государства является сын Карлоса — король Филипп VI. При этом Карлос сохранил свой титул после отречения. Ранее сообщалось, что президент Уругвая Табаре Васкес начал курс лучевой терапии для лечения рака лёгкого.