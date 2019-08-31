Короля Испании выписали из больницы после операции на сердце

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Короля Испании Хуана Карлоса выписали из больницы после операции на сердце. Об этом информирует ABC.
Короля Испании выписали из больницы после операции на сердце
  • РИА Новости

Отмечается, что он перенёс троекратное коронарное шунтирование в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон.

По словам врачей, состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное.

В настоящий момент действующим королём Испании и главой государства является сын Карлоса — король Филипп VI. При этом Карлос сохранил свой титул после отречения.

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