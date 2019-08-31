Короля Испании выписали из больницы после операции на сердце
- РИА Новости
Отмечается, что он перенёс троекратное коронарное шунтирование в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон.
По словам врачей, состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное.
В настоящий момент действующим королём Испании и главой государства является сын Карлоса — король Филипп VI. При этом Карлос сохранил свой титул после отречения.
Ранее сообщалось, что президент Уругвая Табаре Васкес начал курс лучевой терапии для лечения рака лёгкого.