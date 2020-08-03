Адвокат сообщил о передаче дела Винника в исправительный суд Франции

Короткая ссылка
Французский следственный судья принял решение о передаче дела россиянина Александра Винника в исправительный суд, сообщил его адвокат Фредерик Бело.
Адвокат сообщил о передаче дела Винника в исправительный суд Франции
  • Reuters

«Судья-следователь по делу Винника принял 21 июля решение передать на рассмотрение исправительного суда дело в отношении Александра Винника», — цитирует его ТАСС.

Представитель защиты россиянина также добавил, что пока неизвестно, состоится ли 14 сентября заседание по сути дела или будет предварительное слушание.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство по делу Винника должно начаться 14 сентября.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить