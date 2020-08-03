Адвокат сообщил о передаче дела Винника в исправительный суд Франции

Французский следственный судья принял решение о передаче дела россиянина Александра Винника в исправительный суд, сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«Судья-следователь по делу Винника принял 21 июля решение передать на рассмотрение исправительного суда дело в отношении Александра Винника», — цитирует его ТАСС.

Представитель защиты россиянина также добавил, что пока неизвестно, состоится ли 14 сентября заседание по сути дела или будет предварительное слушание.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство по делу Винника должно начаться 14 сентября.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.