Число жертв коронавируса в Африке превысило 20 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 20 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 950 тыс. случаев коронавируса... более 610 тыс. человек выздоровели и более 20 тыс. умерли», — говорится в заявлении.

Over 950,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 610,000 recoveries & more than 20,000 deaths cumulatively.



➡️View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK7WnuGpic.twitter.com/KvSXlNEfri — WHO African Region (@WHOAFRO) August 3, 2020

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.