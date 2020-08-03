Число жертв коронавируса в Африке превысило 20 тысяч
- Reuters
Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«В Африке подтверждено свыше 950 тыс. случаев коронавируса... более 610 тыс. человек выздоровели и более 20 тыс. умерли», — говорится в заявлении.
Over 950,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 610,000 recoveries & more than 20,000 deaths cumulatively.— WHO African Region (@WHOAFRO) August 3, 2020
➡️View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK7WnuGpic.twitter.com/KvSXlNEfri
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.