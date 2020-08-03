В Сербии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса

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В Сербии сообщили, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Сербии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кризисный штаб при правительстве страны.

«За прошедшие 24 часа протестированы 7168 человек, выявлены 258 больных COVID-19, общее число больных с начала пандемии достигло 26 451. Скончались восемь пациентов, всего умерли 598 человек», — рассказали члены штаба.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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