В Сербии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кризисный штаб при правительстве страны.
«За прошедшие 24 часа протестированы 7168 человек, выявлены 258 больных COVID-19, общее число больных с начала пандемии достигло 26 451. Скончались восемь пациентов, всего умерли 598 человек», — рассказали члены штаба.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.