В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 115 км к северо-востоку от города Икике.
Очаг залегал на глубине 104,2 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
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