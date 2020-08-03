В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 115 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 104,2 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.