«Аэрофлот» прокомментировал заявления об авиасообщении с Кубой
- Reuters
Об этом она заявила, комментируя сообщения о сроках возобновления авиасообщения с Кубой.
«Для планирования путешествия мы рекомендуем дождаться официальной информации штаба правительства», — цитирует РИА Новости Спивакову.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.
Как заявили в АТОР, «полёты стартуют с 17 сентября».