«Аэрофлот» прокомментировал заявления об авиасообщении с Кубой

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Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что «никаких новых специальных решений о возобновлении авиасообщения с Кубой не принималось».
«Аэрофлот» прокомментировал заявления об авиасообщении с Кубой
  • Reuters

Об этом она заявила, комментируя сообщения о сроках возобновления авиасообщения с Кубой.

«Для планирования путешествия мы рекомендуем дождаться официальной информации штаба правительства», — цитирует РИА Новости Спивакову.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.

Как заявили в АТОР, «полёты стартуют с 17 сентября».

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