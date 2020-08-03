В АТОР назвали дату возобновления регулярного авиасообщения с Кубой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.

Как сообщается на сайте АТОР, «полёты стартуют с 17 сентября».

«Рейсы «Аэрофлота» в Гавану уже появились в расписании перевозчика, бронирование билетов открыто», — заявили в АТОР.

При этом в сообщении говорится, что «кубинская сторона ещё раз официально подтвердила, что Куба открыта для российских туристов».

«Напомним, на текущем этапе Куба приглашает зарубежных гостей на курорты северных островов, которые хорошо известны в России: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражения COVID-19», — добавили в ассоциации.

Ранее в оперштабе объявили, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.