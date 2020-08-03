В АТОР назвали дату возобновления регулярного авиасообщения с Кубой

Короткая ссылка
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.
В АТОР назвали дату возобновления регулярного авиасообщения с Кубой
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте АТОР, «полёты стартуют с 17 сентября».

«Рейсы «Аэрофлота» в Гавану уже появились в расписании перевозчика, бронирование билетов открыто», — заявили в АТОР.

При этом в сообщении говорится, что «кубинская сторона ещё раз официально подтвердила, что Куба открыта для российских туристов».

«Напомним, на текущем этапе Куба приглашает зарубежных гостей на курорты северных островов, которые хорошо известны в России: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражения COVID-19», — добавили в ассоциации.

Ранее в оперштабе объявили, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить