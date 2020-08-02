Иран ввёл санкции против бывшего помощника Болтона

Иран ввёл персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, который ранее работал советником Джона Болтона, помощника президента США по нацбезопасности.

«МИД Ирана вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона», — приводит ТАСС сообщение МИД Ирана.

Санкции вводятся «в соответствии со ст. 4 и 5 закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами».

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.