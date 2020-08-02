Иран ввёл санкции против бывшего помощника Болтона

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Иран ввёл персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, который ранее работал советником Джона Болтона, помощника президента США по нацбезопасности.
Иран ввёл санкции против бывшего помощника Болтона
  • РИА Новости

«МИД Ирана вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона», — приводит ТАСС сообщение МИД Ирана.

Санкции вводятся «в соответствии со ст. 4 и 5 закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами».

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.

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