Пропавших при ЧП с машиной ВМС США восьмерых военных не нашли

Поиски восьми военнослужащих США, которые пропали без вести в результате несчастного случая на учениях у берегов Калифорнии при ЧП с машиной ВМС, закончены, военных найти не удалось.

«Поисково-спасательная операция по спасению семи морских пехотинцев и одного матроса завершена. Все восемь пропавших без вести военнослужащих считаются умершими», — говорится в релизе, опубликованном в Twitter военных.

Военнослужащие входили в 15-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты.

31 июля сообщалось, что в результате несчастного случая на учениях у берегов Калифорнии с участием машины ВМС США один военнослужащий погиб, двое пострадали, ещё восемь пропали без вести.