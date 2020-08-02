Пропавших при ЧП с машиной ВМС США восьмерых военных не нашли
- @15thMEUOfficial
«Поисково-спасательная операция по спасению семи морских пехотинцев и одного матроса завершена. Все восемь пропавших без вести военнослужащих считаются умершими», — говорится в релизе, опубликованном в Twitter военных.
Военнослужащие входили в 15-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты.
31 июля сообщалось, что в результате несчастного случая на учениях у берегов Калифорнии с участием машины ВМС США один военнослужащий погиб, двое пострадали, ещё восемь пропали без вести.