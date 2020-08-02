Посол Ирана рассказал о переговорах с Украиной по компенсациям

Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради назвал продуктивным первый этап переговоров между Ираном и Украиной по вопросу компенсаций после крушения украинского самолёта, по ошибке сбитого над Тегераном в январе.

«Первый этап переговоров Ирана и Украины в Киеве 30—31 июля был конструктивным и продуктивным», — цитирует его ТАСС.

По его словам, второй этап переговоров состоится в октябре в Тегеране.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.