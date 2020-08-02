Турция и Иран возобновят авиасообщение

Турция и Иран возобновят регулярное авиасообщение 4 августа, информирует ТАСС.

«Иранские авиакомпании возобновляют полёты в Турцию 4 августа», — заявил секретарь Ассоциации иранских авиалиний Магсуд Асади Самани.

Он отметил, что первый полёт выполнит иранская авиакомпания Mahan Air.

По его словам, «турецкая сторона объявила, что отправиться в Турцию смогут только люди, обладающие гражданством или видом на жительство в этой стране».

С 1 августа Турция возобновила авиасообщение с Россией.

Также сообщалось, что отели в Турции не будут закрываться в случае выявления заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 постояльцев.