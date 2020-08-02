Число случаев коронавируса в Индии превысило 1,7 млн
- Reuters
За сутки в стране выявили более 54 тыс. новых случаев коронавируса.
Также в Индии за сутки было зафиксировано 853 смерти пациентов с COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране превысило 37 тыс.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Индии превысило 1,1 млн.
Ранее правительство индийского города Агры приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.