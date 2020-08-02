Число случаев коронавируса в Индии превысило 1,7 млн

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В Индии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,7 млн. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Число случаев коронавируса в Индии превысило 1,7 млн
  • Reuters

За сутки в стране выявили более 54 тыс. новых случаев коронавируса.

Также в Индии за сутки было зафиксировано 853 смерти пациентов с COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране превысило 37 тыс.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Индии превысило 1,1 млн.

Ранее правительство индийского города Агры приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

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