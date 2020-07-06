Открытие Тадж-Махала перенесли из-за коронавируса

Правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

Reuters

«Было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры в настоящее время», — цитирует РИА Новости заявление местных властей. Отмечается, что открытие достопримечательностей привлечёт туристов и может стать причиной распространения коронавируса. По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 697 тыс. 26 июня Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.