Открытие Тадж-Махала перенесли из-за коронавируса

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Правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.
Открытие Тадж-Махала перенесли из-за коронавируса
  • Reuters

«Было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры в настоящее время», — цитирует РИА Новости заявление местных властей.

Отмечается, что открытие достопримечательностей привлечёт туристов и может стать причиной распространения коронавируса.

По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 697 тыс.

26 июня Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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