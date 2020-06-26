Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующий циркуляр опубликован на странице индийского Управления гражданской авиации в Twitter.

Ограничения не распространяются на международные грузовые рейсы, а также международные пассажирские рейсы, получившие отдельное разрешение.

В пятницу, 26 июня, индийские медики сообщили о рекордных 17 296 случаях инфицирования коронавирусом.

На данный момент в стране выявлено более 490 тыс. инфицированных.

Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.