Эрудит и публицист Анатолий Вассерман сравнил ситуацию с коронавирусом в США и России.

«Мир балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями. Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза», — написал он в статье для РЕН ТВ.

Вассерман уточнил, что вторая волна COVID-19 проявляется в тех странах, которые слишком рано вышли из карантина. Он отметил, что в России на данный момент работать «можно без особо жёстких ограничений».

По его мнению, за два месяца ограничительных мер в стране успели создать систему диагностики и сеть лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Вот в Соединённых Государствах Америки (США. — RT) единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой», — отметил Вассерман.

Ранее стало известно, что в США число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 4,5 млн.