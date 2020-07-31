Число случаев коронавируса в США превысило 4,5 млн

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В США число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 4,5 млн.
Число случаев коронавируса в США превысило 4,5 млн
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 41 225 новых случаев коронавируса и 823 летальных исхода от COVID-19.

Отмечается, что всего в США из-за вируса умерли 152 878 пациентов. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в стране было проведено более 55 млн тестов на выявление заболевания.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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