Посольство в Иране оценило сообщения о попытке теракта в генконсульстве

Российское посольство назвало непроверенными слухами сообщения о якобы планировавшемся теракте в генконсульстве России в Иране.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

По данным агентства, ранее в иранских СМИ появилась информация о задержании лидера организации «Тондар», которая якобы планировала теракт в генконсульстве России в Реште.

В марте два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у американского посольства в Тунисе.

В результате ЧП пострадали пять сотрудников органов безопасности и гражданское лицо.