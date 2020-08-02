Посольство в Иране оценило сообщения о попытке теракта в генконсульстве
- Reuters
«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.
По данным агентства, ранее в иранских СМИ появилась информация о задержании лидера организации «Тондар», которая якобы планировала теракт в генконсульстве России в Реште.
В марте два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у американского посольства в Тунисе.
В результате ЧП пострадали пять сотрудников органов безопасности и гражданское лицо.