Посольство в Иране оценило сообщения о попытке теракта в генконсульстве

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Российское посольство назвало непроверенными слухами сообщения о якобы планировавшемся теракте в генконсульстве России в Иране.
Посольство в Иране оценило сообщения о попытке теракта в генконсульстве
  • Reuters

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

По данным агентства, ранее в иранских СМИ появилась информация о задержании лидера организации «Тондар», которая якобы планировала теракт в генконсульстве России в Реште.

В марте два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у американского посольства в Тунисе.

В результате ЧП пострадали пять сотрудников органов безопасности и гражданское лицо.

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