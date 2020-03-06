Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника

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Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у американского посольства в Тунисе, в результате чего пострадали пять сотрудников органов безопасности и гражданское лицо. Об этом заявили в тунисском МВД.
Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника
  • Reuters

«Два террориста напали на патруль органов безопасности на улице напротив американского посольства, приведя в действие взрывное устройство. Это привело к гибели обоих террористов, ранены пятеро сотрудников органов безопасности и один мирный житель», — приводит пресс-релиз ведомства Mosaique FM.

Полиция усилила меры безопасности в городе.

Ранее СМИ сообщали, что пять человек пострадали после того, как террорист привёл в действие взрывное устройство вблизи посольства США в Тунисе.

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