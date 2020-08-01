Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.

«Зафиксировано шесть обстрелов населённых пунктов: Эд-Дана (трижды), Мелладжа, Эд-Дуайр в провинции Идлиб; Мамухия в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Марандидова.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Дейр эз-Зор.

Ранее Марандидов сообщал, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.