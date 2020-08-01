В TikTok заявили, что не намерены прекращать работу в США
- Reuters
Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном в аккаунте американского подразделения TikTok в Twitter.
Она поблагодарила «миллионы американцев», ежедневно использующих социальную сеть.
Паппас добавила, что в соцсети знают о многочисленной поддержке со стороны пользователей США.
«Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго», — заявила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запретит в Соединённых Штатах китайскую социальную сеть TikTok.