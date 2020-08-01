В TikTok заявили, что не намерены прекращать работу в США

Генеральный менеджер подразделения китайской социальной сети TikTok в США Ванесса Паппас заявила, что соцсеть намерена остаться в Соединённых Штатах надолго.

Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном в аккаунте американского подразделения TikTok в Twitter.

Она поблагодарила «миллионы американцев», ежедневно использующих социальную сеть.

Паппас добавила, что в соцсети знают о многочисленной поддержке со стороны пользователей США.

«Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго», — заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запретит в Соединённых Штатах китайскую социальную сеть TikTok.