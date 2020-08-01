В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 4 562 170.
Количество летальных исходов составляет 153 378.
Накануне в США также было выявлено 67 тыс. случаев коронавируса.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.