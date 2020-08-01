В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

В США за прошедшие сутки зафиксировали более 67 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 4 562 170.

Количество летальных исходов составляет 153 378.

Накануне в США также было выявлено 67 тыс. случаев коронавируса.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.