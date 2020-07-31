За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 46 492 теста и зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате общее число умерших достигло 5691.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 230 873.

Ранее Коджа допустил, что в стране будут введены новые ограничения из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в центральных и восточных районах.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.