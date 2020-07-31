В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о максимальном суточном приросте новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за всё время пандемии.
В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире
  • Reuters

Согласно статистике на специальном сайте организации, за сутки в мире выявлено 292 527 случаев коронавируса. Как указывает ТАСС, раньше в ВОЗ такого большого количества больных за сутки в мире ещё не фиксировали.

Общее число заболевших уже превысило 17 млн, а количество скончавшихся из-за COVID-19 достигло 668 910.

Больше всего выявленных случаев в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — более 9,152 млн.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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