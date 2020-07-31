Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 900 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 900 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 900 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 900,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 550,000 recoveries & 19,000 deaths.



View country figures & more with the @WHO African Region #COVID19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/uCE7jziNQE — WHO African Region (@WHOAFRO) July 31, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 19 тыс. человек, свыше 550 тыс. выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.