В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

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Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
  • Reuters

«Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение «Постбанка» в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек», — заявили РИА Новости в полиции города.

Уточняется, что в настоящий момент полиция разыскивает преступников, пока задержанных в связи с данным нападением нет.

Как пишет агентство, правоохранительные органы не считают, что данное нападение имеет террористический мотив.

Ранее сообщалось, что неизвестные преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине.

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