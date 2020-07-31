В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.

«Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение «Постбанка» в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек», — заявили РИА Новости в полиции города.

Уточняется, что в настоящий момент полиция разыскивает преступников, пока задержанных в связи с данным нападением нет.

Как пишет агентство, правоохранительные органы не считают, что данное нападение имеет террористический мотив.

Ранее сообщалось, что неизвестные преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине.