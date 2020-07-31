Неизвестные напали на ТЦ в Берлине

Короткая ссылка
Неизвестные преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине. В результате атаки есть пострадавшие.
Неизвестные напали на ТЦ в Берлине
  • Reuters

Об этом сообщает спасательная служба немецкой столицы на своей странице в Twitter.

«Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац», — указывается в заявлении.

Как указывает полиция города в Twitter, целью нападения является ограбление.

«Ограбление в Херманнплац. Мы находимся в настоящий момент на месте со многими коллегами», — отметили правоохранительные органы.

Уточняется, что станция метро Херманнплац в настоящее время перекрыта в связи с полицейской операцией.

В декабре 2019 года в американском штате Флорида после ограбления ювелирного магазина произошла перестрелка, приведшая к гибели четырёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить