Неизвестные напали на ТЦ в Берлине
- Reuters
Об этом сообщает спасательная служба немецкой столицы на своей странице в Twitter.
«Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац», — указывается в заявлении.
Как указывает полиция города в Twitter, целью нападения является ограбление.
«Ограбление в Херманнплац. Мы находимся в настоящий момент на месте со многими коллегами», — отметили правоохранительные органы.
Уточняется, что станция метро Херманнплац в настоящее время перекрыта в связи с полицейской операцией.
В декабре 2019 года в американском штате Флорида после ограбления ювелирного магазина произошла перестрелка, приведшая к гибели четырёх человек.