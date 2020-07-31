Неизвестные напали на ТЦ в Берлине

Неизвестные преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает спасательная служба немецкой столицы на своей странице в Twitter.

«Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац», — указывается в заявлении.

Как указывает полиция города в Twitter, целью нападения является ограбление.

«Ограбление в Херманнплац. Мы находимся в настоящий момент на месте со многими коллегами», — отметили правоохранительные органы.

Уточняется, что станция метро Херманнплац в настоящее время перекрыта в связи с полицейской операцией.

В декабре 2019 года в американском штате Флорида после ограбления ювелирного магазина произошла перестрелка, приведшая к гибели четырёх человек.