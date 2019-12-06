В США четыре человека погибли в результате перестрелки после ограбления

В американском штате Флорида после ограбления ювелирного магазина произошла перестрелка, приведшая к гибели четырёх человек.

Об этом сообщает газета Miami Herald.

Отмечается, что злоумышленники пытались ограбить ювелирный магазин в городе Корал-Гейблз.

В ходе нападения преступники ранили одну из сотрудниц магазина, после чего пытались скрыться на угнанном грузовике, взяв в заложники его водителя.

Уточняется, что полиция организовала погоню, которая закончилась перестрелкой. В её результате погибли двое грабителей, их заложник и мужчина из припаркованного рядом автомобиля.

Ранее на верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Пёрл-Харборе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.