В США четыре человека погибли в результате перестрелки после ограбления
Об этом сообщает газета Miami Herald.
Отмечается, что злоумышленники пытались ограбить ювелирный магазин в городе Корал-Гейблз.
В ходе нападения преступники ранили одну из сотрудниц магазина, после чего пытались скрыться на угнанном грузовике, взяв в заложники его водителя.
Уточняется, что полиция организовала погоню, которая закончилась перестрелкой. В её результате погибли двое грабителей, их заложник и мужчина из припаркованного рядом автомобиля.
Ранее на верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Пёрл-Харборе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.