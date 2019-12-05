В результате стрельбы на базе Пёрл-Харбор погибли два человека

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Два человека из трёх, получивших ранения в результате стрельбы на базе ВМС США Пёрл-Харбор, скончались.

«Я могу подтвердить, что два человека скончались», — цитирует ABC News официального представителя базы Роберта Чадвика.

Уточняется, что третий пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США. Уточняется, что открывший стрельбу покончил с собой.

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