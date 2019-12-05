В результате стрельбы на базе Пёрл-Харбор погибли два человека

Два человека из трёх, получивших ранения в результате стрельбы на базе ВМС США Пёрл-Харбор, скончались.

«Я могу подтвердить, что два человека скончались», — цитирует ABC News официального представителя базы Роберта Чадвика. BREAKING: Military officials say two victims have died after shooting at Pearl Harbor Naval Shipyard in Hawaii. A third victim is hospitalized in stable condition.



The shooter, identified as a sailor, died from “an apparent self-inflicted gunshot wound.” https://t.co/Nh9SN32ShGpic.twitter.com/Cs0O4sMEqh — ABC News (@ABC) December 5, 2019 Уточняется, что третий пострадавший госпитализирован. Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США. Уточняется, что открывший стрельбу покончил с собой.