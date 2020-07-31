МИД отреагировал на вандализм в отношении советского памятника в Польше

Министерство иностранных дел России выразило возмущение после акта вандализма по отношению к памятнику советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польской Легнице.

«Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что «польские власти своего отношения к этому безобразному происшествию публично до сих пор не выразили».

Накануне сообщалось, что вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского, позднее она была найдена обезглавленной.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипмиссия потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме.