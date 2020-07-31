МИД отреагировал на вандализм в отношении советского памятника в Польше

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России выразило возмущение после акта вандализма по отношению к памятнику советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польской Легнице.
МИД отреагировал на вандализм в отношении советского памятника в Польше
  • РИА Новости

«Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что «польские власти своего отношения к этому безобразному происшествию публично до сих пор не выразили».

Накануне сообщалось, что вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского, позднее она была найдена обезглавленной.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипмиссия потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить