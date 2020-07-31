Россия потребовала найти вандалов, осквернивших памятник Рокоссовскому в Польше

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Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипмиссия потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику советскому маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице.
Россия потребовала найти вандалов, осквернивших памятник Рокоссовскому в Польше
  • Граффити с военачальником Константином Рокоссовским. Архивное фото / © Департамент ЖКХ Москвы

«Мы направим письмо польским властям — в Министерство культуры, которое здесь отвечает за мемориальную политику, и копию в Министерство иностранных дел. Мы выразим своё возмущение, решительный протест и призыв к польским властям найти виновных и наказать», — приводит РИА Новости слова посла.

Накануне сообщалось, что вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского, позднее она была найдена обезглавленной.

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