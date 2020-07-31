В ВОЗ объяснили новые вспышки коронавируса в Европе

Короткая ссылка
Официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер рассказала о причине новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
В ВОЗ объяснили новые вспышки коронавируса в Европе
  • Reuters

«Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что в нынешних условиях очень важна роль каждого человека в противодействии распространению вируса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить