В ВОЗ объяснили новые вспышки коронавируса в Европе

Официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер рассказала о причине новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

«Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что в нынешних условиях очень важна роль каждого человека в противодействии распространению вируса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.