В ВОЗ объяснили новые вспышки коронавируса в Европе
- Reuters
«Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что в нынешних условиях очень важна роль каждого человека в противодействии распространению вируса.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.