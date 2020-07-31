В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 416 тысяч
В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 416 179. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.
- Reuters
Отмечается, что за сутки в стране выявили 7730 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего в Мексике после коронавируса выздоровели 272 187 человек.
Ранее сообщалось, что в Колумбии число выявленных случаев COVID-19 достигло 286 020.
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