В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 416 тысяч

В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 416 179. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.

Reuters

Отмечается, что за сутки в стране выявили 7730 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Мексике после коронавируса выздоровели 272 187 человек. Ранее сообщалось, что в Колумбии число выявленных случаев COVID-19 достигло 286 020.