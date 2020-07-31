В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 286 020
- Reuters
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в Колумбии 5918 человек выздоровели, выявлено 9965 новых случаев, а также зафиксировано 356 летальных исходов.
Отмечается, что всего в стране 148 695 человек выздоровели, 9810 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина ещё на месяц, до 30 августа.