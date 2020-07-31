Трамп заявил о нежелании переноса выборов

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Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
  • Reuters

«Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — заявил Трамп.

Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил, что его твит о возможном переносе выборов президента США был риторическим.

Представитель штаба Трампа Хоган Гидли пояснил, что «президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте».

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