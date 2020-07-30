В штабе Трампа прокомментировали его твит о возможном переносе выборов

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил, что его твит о возможном переносе выборов главы государства был риторическим.
В штабе Трампа прокомментировали его твит о возможном переносе выборов
  • Reuters

«Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте», — приводит РИА Новости слова представителя штаба Трампа Хогана Гидли.

Он отметил, что «всеобщее голосование по почте вызывает хаос и большие задержки в результатах».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства, которые должны пройти в ноябре 2020 года. По его словам, «при общем голосовании по почте в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории».

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